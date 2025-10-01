Девятилетний мальчик спас своего отца от рака

Девятилетний американец Стивен Мондек совершил настоящий подвиг, став донором стволовых клеток для своего отца. Эта процедура стала для больного раком мужчины последним шансом на спасение. Об этом сообщает People.

В Лос-Анджелесе девятилетний Стивен Мондек прошел через сложную медицинскую процедуру, чтобы подарить отцу шанс на жизнь. Его отец, Ник Мондек, боролся с лейкемией, которая вернулась после двух лет ремиссии. Врачи заявили, что без новой трансплантации стволовых клеток мужчина может не дожить до Рождества.

Поиски подходящего донора в национальных реестрах не увенчались успехом, а клетки братьев Ника уже не подходили для повторной операции. Единственным совместимым донором оказался его собственный сын. Ник, не желая оказывать давления, просто спросил Стивена о возможности помочь. Мальчик, не раздумывая, согласился. После двух недель подготовки ребенок провел шесть часов под наркозом, пока у него забирали клетки. Операция по трансплантации прошла успешно для обоих. Сейчас семья с надеждой ждет результатов годичного наблюдения, веря в чудо, которое они совершили вместе.

