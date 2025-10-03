Девятилетнюю девочку с расширенным пищеводом вылечили врачи Подмосковья

Врачи из Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно оказали помощь девятилетней девочке, страдавшей редким недугом — ахалазией кардии, что привело к пятикратному увеличению диаметра ее пищевода. Данную информацию предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Как сообщили медики, из-за данной патологии пищевод девочки достиг четырех сантиметров в диаметре, превышая нормальные показатели в 7-10 миллиметров.

По словам специалистов, девочка испытывала трудности с приемом пищи и практически не прибавляла в весе, поскольку нижний отдел ее пищевода не функционировал должным образом, блокируя поступление еды в желудок.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики больницы, Александр Иноземцев, рассказал, что они создали подслизистый туннель через разрез в пищеводе и рассекли циркулярные мышцы, которые препятствовали прохождению пищи. Он отметил, что таким образом был восстановлен нормальный проход для пищи.

Проведенное хирургическое вмешательство оказалось успешным. Уже на следующий день контрастное исследование подтвердило, что пища свободно попадает в желудок, что свидетельствует о положительном исходе операции.

