Девятый арбитражный суд отклонил иск Минобороны к ВСК на 2,9 млрд руб.

Апелляционная инстанция, а именно Девятый арбитражный апелляционный суд, отклонила требование Министерства обороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) о компенсации убытков в размере 2,9 млрд руб. Информация об этом содержится в судебном постановлении, передает ТАСС.

До этого момента Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил первоначальный иск, основанный на результатах аудиторской проверки Счетной палаты РФ, выявившей завышение стоимости работ по государственному контракту.

Однако, согласно постановлению апелляционного суда, после анализа представленных доказательств было установлено, что Министерство обороны не смогло доказать факт нанесения ущерба, неправомерность действий со стороны ответчика (ВСК), а также причинно-следственную связь между этими действиями и возникшими убытками.

В 2024 году общая сумма исковых заявлений Минобороны к ВСК о взыскании денежных средств превысила 19 млрд руб. Эта сумма в 45 раз превышает аналогичный показатель за весь предыдущий, 2023, год. Отклоненный иск на 2,9 млрд руб. являлся самым крупным из предъявленных.

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