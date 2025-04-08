Девочка из ДНР получила щенка в подарок от президента РФ

Власти Московской области сообщили о том, что маленькой жительнице Артемовска был вручен щенок, о котором она просила в своем обращении к президенту России Владимиру Путину.

По информации ведомства, девятилетняя Настя Орловская, переехавшая из ДНР в Мытищи вместе с семьей, написала письмо главе государства, где поделилась своей мечтой о собаке.

По поручению президента РФ, долгожданный подарок школьнице передал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, главный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Подаренный щенок — метис шпица и лайки, возрастом около полугода, получил имя Тео. Представитель министерства отметил, что девочке разъяснили важность ответственного отношения к домашним животным, а также ознакомили с правилами ухода и безопасности.

Также, щенок был зарегистрирован в едином областном реестре домашних животных, что упростит его поиск в случае побега или потери.

Ранее сообщалось, что Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные во время каникул.