Девочка на Кубани в знак дружбы зарезала котенка на камеру и похвасталась этим в сети

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в полиции, жуткий инцидент по своей сути произошел на минувшей неделе в Белоглинском районе Краснодарского края. Там несовершеннолетняя жительница зарезала котенка в знак вечной дружбы с подругой и выложила видео в интернет.

В краевом главке МВД заинтересовались увиденным и начали поиск кровожадного ребенка, попутно устанавливая всю череду событий убийства домашнего питомца. В результате проведенной проверки выяснилось, что несовершеннолетней оказалась 14-летняя жительница Белоглинского района.

«Со слов ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», — сообщили в МВД.

Сейчас силами правопорядка устанавливаются подробности инцидента. Решается вопрос о квалификации содеянного и кто за это будет отвечать.

Ранее мы сообщали, что жители Подмосковья смогут приобрести котенка на выставке кошек «Возьми меня с собой» в Люберцах. Представленные на ней питомцы привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и кастрированы.