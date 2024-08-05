Жители Подмосковья смогут приобрести котенка на выставке кошек в Люберцах
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Выставка кошек и котят из приютов «Возьми меня с собой» пройдет в Люберцах в конце недели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Выставка состоится в ТРЦ «Орбита». Представленные на ней питомцы привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и кастрированы.
Тем, кто планирует выбрать себе котенка, с собой нужно взять переноску и паспорт.
В рамках выставки также пройдет благотворительная ярмарка. Все собранные средства направят на помощь животным из приютов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковных фермеров.
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