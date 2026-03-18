«Девочка в платочке» и язык: приехавший в Москву секс-символ из Турции откровенно высказался о России

Самый популярный турецкий актер в России Бурак Озчивит зачастил в Москву. Неделю назад он улетел из российской столицы, а на этой неделе снова вернулся — теперь с гастролями. Звезда сериалов «Королек — птичка певчая», «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание. Осман» представил московской публике моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула». Играет артист на турецком, а для зрителей над сценой размещают экран с русскими субтитрами. После премьеры Бурак Озчивит ответил на вопросы, в том числе корреспондента KP.RU .

На вопрос о любимых турецких сериалах актер скромно перечислил проекты со своим участием, популярные в России. По его словам, турецкие сериалы и фильмы находят отклик у российской публики благодаря эмоциональности и глубине чувств. Россия — огромная страна с великой культурой, и турецким артистам приятно, что здесь принимают то, что они делают. Спрос на турецкий контент растет, и это подтверждает успех проектов, в которых снимался Озчивит.

Корреспондент поинтересовался у актера его отношением к практике приглашать в кино и театр непрофессионалов — блогеров и певцов — ради привлечения аудитории. Сам Бурак окончил факультет кино, изобразительного искусства и фотографии в Университете Мармара, начинал карьеру модели, а с 2006 года снимается в кино. Он считает, что новаторство заложено в сути актерской деятельности, и профессионалу важно сохранять в себе любительский дух. В Турции эта тема тоже активно обсуждается, но главное — качественно делать свою работу в конкретный момент, не обращая внимания на критику. Непрофессионалы могут подготовиться на специальных курсах, с практикой все придет.

Спектакль «Самая красивая девушка Стамбула» Бурак планирует показать в десяти регионах России, а в свободное от съемок время — и в других странах. Это постановка режиссера Чагры Шенсоя по пьесе, написанной в рамках театрального фестиваля в Стамбуле. История простого автомеханика — о мечтах, страстях и смысле жизни. По словам актера, самым большим желанием было запустить международную премьеру именно в России — стране, которая уделяет огромное внимание искусству. «Россия — это родина искусства, для нас большая честь находиться здесь», — подчеркнул Озчивит.

Актер признался, что в России ему очень хорошо, и сейчас обсуждаются планы новых кинопроектов. Он поблагодарил зрителей за подарки и цветы — в Турции не принято дарить цветы актерам после спектакля, и такой прием стал для него приятным сюрпризом. Особенно артисту запомнились конфеты «Мишка косолапый» и «Аленка» — последнюю он называет «девочка в платочке».

Бурак Озчивит рассказал, что работа над моноспектаклем заняла четыре с половиной месяца интенсивных репетиций. Это сложнейший жанр в театре, требующий огромного опыта. На сцене вместе с ним 80 минут находилась только машина — автомобили, кстати, самое большое хобби актера. Нужно было постоянно удерживать внимание зрителя, и, судя по реакции зала, это удалось.

На вопрос о возможном изучении русского языка актер ответил с улыбкой: «Сложно! Надеюсь, однажды мне удастся выучить русский». Он провел параллель со своим персонажем, который начинал с нуля и всего добивался трудом, — сам Бурак тоже прошел этот путь.

У актера и его супруги, актрисы Фахрие Эвджен, двое сыновей — шестилетний Каран и двухлетний Керем. На вопрос, стал бы он отговаривать детей от актерской профессии, Озчивит ответил, что пока рано об этом говорить, но если дети захотят, он готов дать им свободу выбора.

Сейчас 41-летний Озчивит считается самым популярным, но не самым богатым актером Турции. За серию в проекте «Основание. Осман» он получает около 900 тысяч рублей — гонорары, сопоставимые с заработками ведущих российских актеров. Артист активно инвестирует в недвижимость, недавно приобрел две виллы в элитном районе Стамбула и дом в Бодруме. При этом турецкие СМИ называют его примерным семьянином: он верен жене, с которой познакомился 14 лет назад на съемках «Королька — птички певчей», и все свободное время проводит с семьей. Фахрие, по словам актера, готовит даже лучше его отца, а особых поводов для ревности в их семье нет благодаря доверию и пониманию специфики работы друг друга.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Великолепный век» вызвал ажиотаж у россиянок в центре Москвы.