Девочке из США Луне Феннер сделали операцию на лице в Санкт-Петербурге

В понедельник в Санкт-Петербурге состоялась вторая операция Луны Феннер, приехавшей из США на лечение, она длилась более шести часов. У девочки с рождения на лице огромное родимое пятно, из-за чего ее прозвали «ребенком в маске Бэтмена». Об этом рассказала в беседе с РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова.

В ночь на 3 мая девочка вместе с семьей прибыла в Санкт-Петербург. Вскоре ей провели первую операцию по установке трех тканевых экспандеров. В июле Филиппова рассказала, что вторая операция состоится 7 июля.

«Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке», — рассказала Филиппова.

Специалист сообщила, что состояние пациентки удовлетворительное. Примерно через 14 дней будут удалены швы. После этого девочке предстоит пройти еще несколько этапов лечения.

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