Загадочная смерть французского пластического хирурга Франсуа Фавра в Париже вызвала новую волну обсуждений вокруг конспирологической теории о жене президента Франции. Доктор медицинских наук Тигран Алексанян в интервью aif.ru высказал предположение, что специалист действительно мог стать жертвой из-за возможного владения компрометирующей информацией.

58-летний хирург, работавший в столичной клинике, был найден мертвым после падения с большой высоты. Его имя ранее фигурировало в публикациях, связанных с теорией о возможной операции по смене пола* Брижит Макрон. По словам эксперта, хирурги могут знать множество тайн.

«Возможно, действительно боялись, что пластический хирург что-то расскажет. Выступил бы где-нибудь, сказал бы: я сделал такую-то операцию», — прокомментировал Алексанян в беседе с aif.ru.

Ситуация приобрела еще больший интерес после вмешательства Дональда Трампа. Бывший президент США лично позвонил журналистке Кэндис Оуэнс, автору скандального расследования, с просьбой прекратить продвижение этой теории.

Официальная версия следствия тем временем указывает на несчастный случай с врачом. Однако отсутствие подробностей о месте и обстоятельствах происшествия оставляет пространство.

Ранее сообщалось, что инцидент с пощечиной Макрону вызвал бурную реакцию в Венгрии.

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