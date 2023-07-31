«Девочки не хотят строить отношения»: российские психологи призвали запретить знакомства в Сети

Tinder ушел из России, и пользователи в поисках второй половинки не вышли на улицы — они обратили внимание на приложение Mamba и другие подобные сервисы. Как утверждают специалисты, знакомства в Сети чреваты психотравмами, а потому наилучшим решением будет запретить такие сайты и приложения.

Психологи отмечают, что площадки для поиска любовного интереса пестрят аферистами и другими людьми, преследующими собственную выгоду.

«Это замечательно, что Tinder ушел из России. Надо прощаться и с другими ресурсами. Ко мне на консультации часто приходят девочки после неудачных знакомств в интернете, которые их травмировали. Они не хотят дальше общаться, строить отношения», — рассказала психолог и бизнес-коуч Алена Ходош корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, в Сети не всегда понятно, с кем идет переписка, фотографии могут отличаться от реальности. Некоторые знакомятся для вымогательства денег или исключительно из низменного сексуального интереса.

«Надо запретить сайты знакомств. Создать специальный комитет, куда будут входить разные специалисты: психологи, IT-индустрия, контролирующие органы власти. Тот же Роскомнадзор», — предложила Ходош.

Согласен с коллегой и психолог Александр Коридзе. По его словам, при оффлайн-знакомствах меньше рисков попасть на мошеннические схемы. Вживую можно гораздо быстрее понять, подходит тебе человек или нет, что в свою очередь экономит деньги и время, эмоциональные ресурсы.

Если знакомиться на определенных мероприятиях вроде выставок, тренингов, квестов, курсов, то найти человека, который подходит вам по интересам, гораздо проще, уточнил собеседник. Это позволит выстроить более гармоничные отношения в будущем.

«С психологической точки зрения, сайты знакомств негативно влияют на человека: у него создается ложное впечатление, что он слишком востребован, либо не востребован никем. Таким образом, ценность человека и человеческих отношений снижается. У одних самооценка падает, а у других наоборот — завышается», — добавил Коридзе.

В то же время есть люди, для которых сервисы знакомств полезны: те, у кого нет времени ходить на встречи и те, кому психологически сложно сделать первый шаг в общении с новыми людьми.

«Но благодаря непроверенным профилям, мошенники могут легко вытягивать деньги из потенциальных жертв. Нужно, чтобы такие приложения контролировались, чтобы каждый профиль проверялся тщательно», — уточнил Коридзе.

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