Девочку из Москвы госпитализировали после неудачной игры в снежки

Невинная зимняя забава обернулась неприятным инцидентом для 13-летней Полины из Москвы (имя изменено). Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил телеграм-канал Baza.

Во время безобидной игры в снежки с одноклассниками девочка получила серьезный удар в голову, что привело к ее экстренной госпитализации. День, казавшийся для нее таким веселым, закончился в больничных стенах.

По рассказу очевидцев, разгоряченные зимней потехой дети активно участвовали в снежном сражении. После попадания снежка, Полина не смогла продолжать игру. Уже через несколько часов у нее резко ухудшилось самочувствие. Было решено незамедлительно обратиться в медицинское учреждение за помощью.

Медики диагностировали подозрение на сотрясение мозга, из-за чего Полину срочно поместили в хирургическое отделение. Состояние юной пациентки оценивалось как среднетяжелое.

Однако позже ситуация начала меняться к лучшему. Опасения родителей и медперсонала не подтвердились. Когда девочке стало лучше, врачи, убедившись в отсутствии серьезных осложнений, дали оптимистичный прогноз. В результате, новогодняя ночь для девочки не пройдет в больничной палате — она сможет встретить праздник дома, в кругу своей семьи.

Ранее студенты-спасатели в праздничных костюмах забрались в окна к пациентам больницы Кузбасса.