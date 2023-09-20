Девушка из Донецка вяжет игрушки подмосковным врачам, которые ее спасли

Инна Зарицкая, получившая инвалидность в результате обстрела Донецка, вяжет игрушки врачам из подмосковной Дубны, которые ее спасли. Отмечается, что ранение лишило ее возможности ходить. В Дубне же Инна проходит реабилитацию после нескольких операций — последняя была в начале лета.

«Я вязала с детства, меня научила бабушка. И до ранения тоже вязала игрушки для друзей. В больнице продолжила — то делала брелочки, то маленькие игрушки и раздавала медсестрам и друзьям, которые у меня там появились», — поделилась Инна.

Примечательно, что свое хобби Инна Зарицкая не афиширует: не выкладывает в социальных сетях, не вяжет на людях, когда выезжает гулять в город. Зато потом дарит неожиданные подарки: например, заведующий сосудистым центром на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Виталий Андреев получил от девушки вязанное сердце. Причем, анатомической формы.

Фото: [ Арина Кузнецова ]

«Инну знает вся медсанчасть. Как-то я просто заглянул к ней в палату, увидел, что она вяжет и просто в шутку спросил, может ли она связать целое сердце. А на следующий день она преподнесла мне такой подарок. Теперь он всегда хранится у меня в кабинете как талисман сосудистого центра», — поделился Виталий Борисович.

Сейчас Инна дома тоже вяжет игрушку для одного из докторов. Но уже в условиях строжайшей секретности — это должен быть подарок к юбилею. Недавно Инна Зарицкая присоединилась к клубу «28 петель Дубна», который занимается вязанием для недоношенных младенцев. В скором времени девушка свяжет и передаст в перинатальный центр свою первую игрушку-комфортер.

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