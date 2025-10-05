Девушка обманула участника СВО на 1,5 млн рублей и отказалась возвращать деньги через суд

Гражданская жена российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО) воспользовалась его доверием и обманула мужчину на 1,5 млн руб. Об этом истории со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил портал Time News.

По информации источника, россиянка убедила военного оформить кредит на указанную сумму под предлогом помощи своей подруге.

После этого девушка вновь заявила, что нуждаются в деньгах для развитие своего бизнеса — открытия магазина одежды в Ростове-на-Дону. Она пообещала молодому человеку отдать весь долг после первой выручки.

Желая помочь своей возлюбленной, мужчина продал личный автомобиль «Лада Гранта». Вскоре после получения денежных средств девушка объявила о своем мнимом банкротстве, разорвала все контакты с пострадавшим, заблокировала его в соцсетях и переехала в Ростов, где вышла замуж за другого мужчину. При этом она продолжает вести предпринимательскую деятельность.

Родственники и близкие обманутого военного убеждены, что девушка целенаправленно использовала его для получения стартового капитала для своего бизнеса.

Сама россиянка, отказываясь возвращать денежные средства даже через суд, утверждает, что все деньги были израсходованы на ремонт дома ее экс-парня. Военнослужащий пытается добиться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве топ-менеджер обвинил подругу-эскортницу в мошенничестве на 50 млн руб.