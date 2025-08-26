Девушка оголилась возле мечети в Махачкале и попала на видео

В сети появилось видео, запечатлевшее инцидент возле мечети на Кавказе, где девушка позволила себе непристойное поведение. Ролик, снятый случайным свидетелем, разместили в телеграм-канале «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

На кадрах, предположительно сделанных в Махачкале, видно, как молодая женщина демонстрирует неприличные жесты, закинув ноги на скамью, что приводит к обнажению части ее тела, включая нижнее белье.

Согласно информации, предоставленной каналом, автор видео попыталась сделать замечание девушке, однако та не отреагировала на призыв к соблюдению норм поведения. Предполагается, что причиной такого поведения могло стать состояние алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана напал на женщину с ребенком из-за ее одежды.