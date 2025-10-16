Девушка подняла штангу и, чихнув и испустив газы, опозорилась на весь спортзал

На Reddit пользовательница с ником OoSugarPrincessoO поделилась неловким инцидентом, который произошел с ней в спортзале. По её словам, она попыталась поднять штангу, но не смогла это сделать.

Девушка поделилась в социальных сетях, что приняла правильную стойку и подняла штангу, когда внезапно чихнула так громко, как никогда раньше. Штанга начала выскальзывать из ее рук, она потеряла равновесие и, пытаясь удержать её, издала ещё один громкий и неприятный звук. В этот момент она заметила, что весь спортзал с любопытством и пристальным вниманием наблюдает за ней.

«Все в радиусе трех метров обернулись и начали пялиться на меня, а делавший рядом упражнения парень наверняка подумал, что я на самом деле испустила кишечные газы», — написала автор.

На этом конфуз не завершился. Девушка поставила штангу на место, но тут же снова чихнула и ударилась подбородком о снаряд. Звук был настолько сильным, что все остальные посетители зала прекратили свои упражнения и с интересом уставились на неё. Она испугалась, оступилась и упала на бок.

«Я отошла от штанги, вытерла лицо и направилась прямиком к беговой дорожке, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало», — заключила OoSugarPrincessoO.

