Девушка превратила редкое заболевание груди в заработки на OnlyFans

Шотландская модель Саммер Роберт давно привыкла к тому, что ее внешность приковывает взгляды. Но за необычными формами скрывается тяжелый диагноз и годы мытарств по врачам. Девушка, страдающая макромастией (аномальным ростом грудных желез), в интервью изданию Complex рассказала о том, как больше десятилетия ей не могли поставить верный диагноз, а единственным способом заработать на жизнь стала платформа OnlyFans.

История Саммер — это хроника медицинской слепоты и социального давления. Первые изменения произошли, когда ей было всего восемь лет — раннее половое созревание запустило процесс, который врачи долго не хотели замечать. При росте около 150 сантиметров сегодня Роберт носит бюстгальтер размера R. Цифра, которая кажется фантастической, для нен — суровая реальность.

«Я ходила по врачам больше десяти лет, но диагноз поставили только в 25. Мне говорили: „Подожди, это пубертат“, или советовали похудеть». О том, что существует отдельное заболевание — макромастия, эскулапы даже не упоминали», — заявила девушка.

Последний год стал особенно тяжелым. Из-за гормональных изменений, характерных, по словам врачей, для женщин около двадцати лет, грудь Роберт выросла еще на одиннадцать размеров. Организм словно сошел с ума, превращая жизнь девушки в бесконечное испытание.

Физические трудности переплетаются с социальными. Саммер не может позволить себе простые радости вроде похода в спортзал — для этого нужен специальный поддерживающий корсет. Обычную одежду купить невозможно: платье на свадьбу подруги пришлось шить на заказ, пока остальные девушки выбирали наряды с вешалок.

Но самое страшное, по словам Роберт, — это отношение окружающих. Даже в закрытой одежде она постоянно слышит нежелательные комментарии и сталкивается с домогательствами. Люди путают болезнь с призывом, а аномалию — с поводом для пошлости.

В этой ситуации OnlyFans стал не прихотью, а спасательным кругом. Платформа, которую часто воспринимают неоднозначно, для Саммер — способ заработать на жизнь и сохранить независимость.

Сейчас Роберт стоит перед выбором: хирургическое уменьшение груди может оказаться временным, а жить с невыносимой физической нагрузкой становится все сложнее. Останется ли она на платформе со своим откровенным контентом после вмешательства неизвестно.

