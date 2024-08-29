Девушка-разведчик Алекс вернулась с СВО в Казань с наградами
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Девушка Марта из Казани (позывной Алекс) полтора года состояла в добровольческих соединениях и выполняла боевые задачи на СВО. Она подписала контракт с МО РФ и смогла отметиться успехами, за что ее наградили. Об истории молодого бойца пишет RT.
Марта пошла на службу вслед за друзьями по секции, где они занимались стрельбой. Попасть на СВО было непросто: впереди были тесты, месячное обучение, а главное — проверка на физическую и моральную подготовку. Когда все получилось, разведчица своими глазами увидела происходящее на Донбассе.
«Наш ПВД располагался в Луганске, и оттуда нас повзводно направляли на несколько недель на передовую брать населенные пункты и держать опорные пункты. Следующие два контракта я провела на Херсонском направлении. Итого три контракта в разведке», — вспоминает девушка.
Рассказала Алекс и о получении медали за «За отвагу». Тогда ВСУ применили миномет по группе добровольческого отряда из восьми человек. Все бросились врассыпную, но без раненых и жертв не обошлось. Ранило и Марту. Пару дней ребята помогали друг другу как могли: бинтовались, обрабатывались, накладывали жгуты и поддерживали друг друга морально. Подобрали бедолаг танкисты.
Оказалось, что отряд не просто дождался помощи, но и не сдал своих позиций. Все это время они находились в окружении противника.
«Я теперь знакома с картографией — очень нужная вещь. За пару недель там обучилась управлять БПЛА и какое-то время работала на беспилотных летательных аппаратах. Тоже как разведчик. Навыки тактической медицины всегда могут пригодиться и в гражданской жизни», — делится собеседница.
СВО натолкнула девушку на мысли о профессии военкора. Она еще думает над этой идеей, но уверена, что еще не раз пригодится Родине.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили части РСЗО «Град» ВСУ в Сумской области.