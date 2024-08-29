Девушка-разведчик Алекс вернулась с СВО в Казань с наградами

Девушка Марта из Казани (позывной Алекс) полтора года состояла в добровольческих соединениях и выполняла боевые задачи на СВО. Она подписала контракт с МО РФ и смогла отметиться успехами, за что ее наградили. Об истории молодого бойца пишет RT .

Марта пошла на службу вслед за друзьями по секции, где они занимались стрельбой. Попасть на СВО было непросто: впереди были тесты, месячное обучение, а главное — проверка на физическую и моральную подготовку. Когда все получилось, разведчица своими глазами увидела происходящее на Донбассе.

«Наш ПВД располагался в Луганске, и оттуда нас повзводно направляли на несколько недель на передовую брать населенные пункты и держать опорные пункты. Следующие два контракта я провела на Херсонском направлении. Итого три контракта в разведке», — вспоминает девушка.

Рассказала Алекс и о получении медали за «За отвагу». Тогда ВСУ применили миномет по группе добровольческого отряда из восьми человек. Все бросились врассыпную, но без раненых и жертв не обошлось. Ранило и Марту. Пару дней ребята помогали друг другу как могли: бинтовались, обрабатывались, накладывали жгуты и поддерживали друг друга морально. Подобрали бедолаг танкисты.

Оказалось, что отряд не просто дождался помощи, но и не сдал своих позиций. Все это время они находились в окружении противника.

«Я теперь знакома с картографией — очень нужная вещь. За пару недель там обучилась управлять БПЛА и какое-то время работала на беспилотных летательных аппаратах. Тоже как разведчик. Навыки тактической медицины всегда могут пригодиться и в гражданской жизни», — делится собеседница.

СВО натолкнула девушку на мысли о профессии военкора. Она еще думает над этой идеей, но уверена, что еще не раз пригодится Родине.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили части РСЗО «Град» ВСУ в Сумской области.