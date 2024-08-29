В Сумской области российские военные ударом «Искандера-М» уничтожили вражескую РЛС Cobra (производства Германии) и транспортно-заряжающую и боевую машины РСЗО «Град». Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Минобороны России вечером четверга, 29 августа.

Стало известно, что стоянку военной украинской техники русским пленным удалось обнаружить при помощи разведки с БПЛА, далее последовала доразведка, и уже полученные координаты передали расчету «Искандер-М».

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить и семь бронемашин, два трала для перевозки техники. Напомним, ранее сообщалось, что Цукерберг сдал всех своих «подельников», чтобы не пойти по стопам Павла Дурова - он неспроста признался в том, что контент в соцсетях контролировался со стороны представителей Белого дома.