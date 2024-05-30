Девушка с голой грудью удивила покупателей кемеровского магазина

Бесстыжую кемеровчанку в нижнем белье без верха засняли местные жители, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на информацию из местных сообществ.

Жара еще не пришла в Кемерово, а горожане уже готовы снимать одежду. Один из местных жителей рассказала, что на улице Геологоразведочной стал свидетелем голой прогулки девушки. По его словам, она спокойно зашла в магазин, взяла необходимое, оплатила и вышла. Никто не сделал ей замечания за вид, хотя в торговой зоне и на улице наверняка встречаются дети.

Судя по опубликованным кадрам, на девушке, стоящей на кассе, нет бюстгальтера. Грудь оголена, а остальные части тела закрывают чулки, кеды и кепка.

По какой причине горожанка устроила полуголый променад по городу до сих пор загадка. Также неизвестно, имело ли здесь место опьянение.

Отметим, что ходить голым по улицам не только неприлично, но и наказуемо. Это могут расценить как нарушение общественного порядка. Хотя конкретного запрета на хождение без одежды в РФ нет, чаще всего правоохранители это пресекают и квалифицируют как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что полуголая женщина бегала по магазину и просила нижегородцев ее не убивать