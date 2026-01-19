Девушка с карликовостью рассказала об отношениях с высоким парнем и осуждении общества

24-летняя Кейтлин Хеллиер, рост которой составляет 112 см из-за карликовости, рассказала об отношениях с мужчиной по имени Гай. Своей историей она поделилась с изданием Need To Know. Ее бойфренд выше на 61 см и старше на 10 лет. Пара познакомилась три года назад в социальных сетях.

Кейтлин отмечает, что всегда предпочитала мужчин среднего роста и не согласна с мнением, что люди с такой же, как у нее особенностью, должны встречаться только с подобными себе. Она сравнила это с абсурдным утверждением, будто брюнетки могут быть только с брюнетами.

Общество часто критикует союз Кейтлин и Гайя. Молодого человека обвиняют в фетишизме и предполагают, что его привлекает детская внешность девушки. Кейтлин сильно возмущена этим.

Несмотря на давление, пара не стремится к традиционному укладу: Кейтлин не планирует выходить замуж и рожать детей. Вместо этого молодые люди устраивают совместные приключения.

