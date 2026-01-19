«Сдала тест от скуки и узнала правду»: результат ДНК разрушил жизнь девушки

Читательница платформы Reddit под ником ILoveNuclearPow3r рассказала историю, как обычное любопытство привело к раскрытию многолетней семейной тайны. От скуки она приобрела набор для домашнего ДНК-тестирования.

Спустя полтора месяца она получила результаты, которые, помимо ожидаемых совпадений с матерью и сестрой, показали высокий процент родства (30%) с неизвестной женщиной, обозначенной системой как «тетя».

Никто в семье не мог опознать этого человека, из-за чего кто-то выдвинул предположение о возможном тайном ребенке девушки.

Девушка связалась с этой «тетей» и договорилась о встрече. В разговоре та упомянула о своем брате, у которого, по ее словам, «было много случайных детей».

Вскоре после этой беседы мать девушки позвонила ей и сделала неожиданное признание. Она рассказала, что в период зачатия встречалась одновременно с двумя мужчинами. Всю жизнь она и ее семья были уверены, что отцом ребенка является ее официальный муж, который и стал для девочки папой.

Услышав от «тети» имя своего отца, девушка вспомнила, что мать когда-то упоминала мужчину с таким же именем. Мать подтвердила ее догадку. Это осознание повергло девушку в шок и заставило ее переживать глубокий кризис личности.

В комментариях к ее истории другие пользователи делились похожим опытом. Одна женщина написала, что при первой встрече с биологическим отцом узнала от него ужасную тайну о своей матери, а к правде ее привела необходимость изучить семейный анамнез из-за болезни.

