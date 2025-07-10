Девушка Старовойта не появилась на прощальной церемонии с ним

Согласно информации от близких, похороны Романа Старовойта состоятся 11 июля в Санкт-Петербурге. Бывший глава Министерства транспорта России провел в этом городе свои годы учебы, становления и карьеры. Там же проживают его ближайшие родственники — брат и отец.

После завершения траурной церемонии в память об ушедшем из жизни чиновнике прозвучала траурная музыка. Согласно имеющимся сведениям, тело покойного будет доставлено в Петербург завтра в первой половине дня.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, проводить Старовойта в последний путь пришли его экс-супруга Светлана с дочерьми, действующий руководитель Минтранса Никитин, заместители председателя Правительства РФ Новак и Хуснуллин, а также министры Алиханов (промышленность) и Лут (сельское хозяйство), другие официальные лица.

Полина Копылова, 25-летняя девушка, с которой Роман Старовойт состоял в отношениях в последнее время, на церемонии прощания замечена не была.

Ранее сообщалось, что возлюбленной Старовойта пришлось съехать из их дома в Подмосковье.