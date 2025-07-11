Девушка Старовойта пришла с мамой на похороны экс-министра в Петербурге

На церемонию погребения бывшего министра, состоявшуюся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, прибыла спутница Романа Старовойта в сопровождении своей матери, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее Полина отсутствовала на церемонии прощания с экс-министром в Москве. Заметно, что девушка старалась держаться подальше от дочерей и бывшей жены усопшего. Ее присутствие на похоронах вместе с матерью подчеркивает важную роль последней в развитии их отношений, о чем сообщалось ранее.

Разделить скорбь утраты прибыли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, друзья и родственники, включая бывшую супругу и дочерей. Отпевание Романа Старовойта не проводилось.

Среди тех, кто пришел отдать дань уважения памяти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, были замечены: глава Республики Алтай Андрей Турчак, заместитель директора Эрмитажа Сергей Макаров, руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, экс-заместитель главы администрации губернатора Валерия Кулагина, а также бывший глава комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

Ранее сообщалось, что похороны Старовойта пройдут без православных традиций.