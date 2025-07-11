Без креста, молитв и поминок: стало известно, как похоронят Романа Старовойта

Бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят в пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Подробности организации этих похорон раскрыл журнал StarHit.

В четверг, 10 июля, со Старовойтом простились в Москве. Траурная церемония проходила на территории Центральной клинической больницы (ЦРБ) № 4 при Управлении делами Президента РФ в Москве. Проститься с чиновником пришли российские министры, в том числе новый глава Министерства транспорта России Андрей Никитин.

Как пишет StarHit, в соответствии с православными канонами отпевания Старовойта в Санкт-Петербурге не будет, поскольку он свел счеты с жизнью. В ЦКБ вместо полных обрядов была прочитана лишь краткая молитва об упокоении.

При этом в редких случаях, если человек страдал психическими нарушениями, священники допускают более мягкий подход. Учитывая общественные заслуги Старовойта, отмечает журнал, его семье могут пойти навстречу.

Кроме того, похоронят чиновника без традиционного креста — на могиле установят лишь табличку с именем без религиозной символики. В гроб также не положат нательный крестик и венчик, а тело не покроют саваном.

Родные умершего смогут лишь бросить горсть земли во время отпевания и провести поминки в узком кругу, без кутьи и чтения псалмов. Священник может прочитать утешительную молитву, а близкие — совершить добрые дела и раздать милостыню. Это считается наилучшим способом помощи душе усопшего.

Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли 7 июля на парковке парка в Одинцовском городском округе. Чиновник свел счеты с жизнью спустя несколько часов после того, как российский президент отправил его в отставку. Предварительно, против Старовойта могло начаться уголовное преследование по делу о растрате в период, когда он являлся главой Курской области.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин впервые высказался о Романе Старовойте после его смерти.