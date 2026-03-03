Девушка ударила посетительницу стаканом в уборной после концерта t.A.T.u. в Казани

В Казани после концерта группы t.A.T.u. в ночном клубе местного отеля произошло жестокое нападение, в результате которого пострадала 36-летняя косметолог из Кирова. Девушка приехала на выступление артисток вместе с подругой.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, после завершения концерта россиянка зашла в уборную, где находились три незнакомые девушки. Пострадавшая рассказала, что одна из них взяла с раковины ее телефон и попыталась выйти. Когда она попыталась остановить ее, нападавшая, державшая в другой руке стеклянный стакан, со всей силы ударила по лицу. Из-за этого девушка на несколько секунд потеряла сознание.

С трудом выбравшись в холл, истекающая кровью кировчанка попросила помощи, однако охрана клуба, по ее словам, долго отказывалась вызывать полицию и скорую. В это время нападавшая и ее спутник вели себя агрессивно: девушка кричала, что ей ничего не будет, а ее парень пытался наброситься на без того покалеченную россиянку.

Как отметила девушка, охрана вызвала правоохранителей и медиков только после того, как скрутила неадекватного мужчину. Вместе с агрессивной пассией его забрали в отделение.

В больнице пострадавшей полтора часа зашивали лицо, так как порез оказался очень глубоким. Девушке предстоит длительное лечение и тяжелая реабилитация. По ее словам, полиция так и не связалась с ней ни в клубе, ни после передачи данных из больницы.

Несмотря на звонки в службу 112, ей пришлось самостоятельно ехать в отделение и писать заявление. Что сейчас с нападавшей и ен спутником, неизвестно.

Ранее сообщалось, что россиянку с инвалидностью унизили в аэропорту Стамбула.