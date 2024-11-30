Девушка в Екатеринбурге заглянула на сайт знакомств и лишилась 2 млн рублей

31-летняя жительница Екатеринбурга стала жертвой очередной преступной схемы, придуманной аферистами. Об этом со ссылкой на пожелавшего сохранить инкогнито читателя информагентства сообщает URA.RU.

Как поведал собеседник журналистов, девушка, которая работает рентгенолаборантом в Академическом районе города, познакомилась с неким молодым человеком в приложении «VK Знакомства». В процессе переписки новый знакомый различными ухищрениями уговорил ее перевести злоумышленникам 1,8 млн рублей.

«В октябре она зашла в приложение завязалось общение с неким Павлом. Он предложил девушке поторговать на бирже — через Telegram. Там с пострадавшей связался „технический специалист“, и по его указаниям девушка совершила несколько крупных траншей (ради них взяла кредиты)», — поделился источник.

Он добавил, позднее девушке объяснили, что это была обыкновенная разводка мошенников. По факту произошедшего написано заявление в полицию. Злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что желающая заработать на крипте надымчанка отдала миллионы киберпреступникам.