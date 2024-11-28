Желающая заработать на крипте надымчанка отдала миллионы киберпреступникам

Жительница Надыма оказалась в долговой яме из-за обмана мошенников. Она хотела заработать на криптовалюте, но вложила занятые у банка деньги в несуществующую инвестиционную компанию. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Женщина наткнулась на объявление о заработке в интернете. На сайте предлагали заполнить заявку, что северянка и сделала. Вскоре с ней связался мужчина, представившейся сотрудником инвестиционной компании. Он объяснил, что надымчанке просто потребуется переводить деньги на указанные счета, что позволит ей с каждым разом якобы увеличивать заработок.

Финансист убедил надымчанку. Она взяла кредиты на два миллиона рублей, а также добавила собственные средства. За месяц женщина перевела 2,5 млн, полагая, что покупает криптовалюту и зарабатывает. Цифры росли, но вывести их не дали. «Помощник» тем временем загадочно пропал. После этого жительница ЯНАО обратилась в полицию, где выяснили, что все деньги ушли в фейковую фирму, а потерпевшая стала жертвой обмана киберпреступников.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что мошенники в России стали чаще обманывать при рефинансировании кредита