Девушка в трусах устроила скандальный танец в фонтане Новочеркасска

В Новочеркасске полуголая девушка устроила вызывающие танцы в фонтане и требовала вступить с ней в близость. Кадры с непристойным поведением россиянки опубликовал телеграм-канал Don Mash.

На кадрах видно, как местная жительница в одних трусах плещется в фонтане, при этом выбирая для этого позы «18+». Также девушка громко кричит и требует, чтобы с ней вступили в сексуальные отношения.

После своих «выступлений» россиянка скрылась в кустах с одним из свидетелей ситуации. Интернет-пользователи уверены, что от мужчины девушка получила то, о чем просила в фонтане.

Предварительно, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не отдавала отчет своим действиям. Полиция проводит проверку. Вероятно, в отношении девушки будет составлен протокол о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске полиция задержала пьяного водителя без прав, обеспокоившего ездой местных жителей.