«Лада» с пьяным водителем взбудоражила российский город

Жители Ноябрьска помогли полиции задержать нетрезвого водителя, который разъезжал по городу за рулем вишневой «Лады». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД по ЯНАО.

Сообщение о подозрительном автомобиле поступило в дежурную часть от бдительного очевидца, заметившего опасное поведение водителя. Он лихачил, создавая угрозу для пешеходов и участников движения.

Экипаж ДПС прибыл на место и остановил машину. За рулем оказался 34-летний местный житель. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. Дополнительно выяснилось, что у него не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО.

Теперь нарушителю грозит наказание по двум статьям КоАП: за управление автомобилем в нетрезвом виде и за езду без прав. До решения суда он находится в камере административного задержания.

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