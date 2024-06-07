Девушка-водитель трамвая после жесткого ДТП с сотней пострадавших остается в больнице

Пережившая страшное ДТП девушка-водитель кемеровского трамвая находится под наблюдением медиков. О ее состоянии подробнее рассказал мэр Дмитрий Анисимов и представители КЭТК. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Водителем трамвая в роковой день была 23-летняя девушка. Судя по видео из Сети, она пыталась предотвратить аварию на Логовом шоссе, но ей не удалось сбавить скорость и избежать столкновения с другим трамваем. Кемеровчане в соцсетях интересовались, в каком она состоянии.

Мэр города Дмитрий Анисимов отметил, что молодая вагонвожатая перенесла операцию и восстанавливается в больнице. В КЭТК уточнили, что у нее перелом голени и сочетанные травмы. Состояние девушки удовлетворительное для таких повреждений, пока она остается в больнице под наблюдением врачей.

Мать девушке в разговоре с РЕН ТВ отмечала, что ее дочь сменила несколько трамваев в день своей смены. Версию об отказе тормозов и других повреждениях будут проверять.

Напомним, ДТП произошло 6 июня утром. Перегруженный людьми трамвай развил большую скорость во время движения в горку, на повороте у него отвалились двери, а несколько человек выпали на дорогу. Один из них погиб.

После этого транспорт врезался во впереди идущий трамвай: пострадали 140 человек. Четверых перевели в обычные палаты из реанимации. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кемеровчане заявили о связи ДТП с перекрытием моста.