Кемеровчане связали жесткое трамвайное ДТП с перекрытием моста

Один из двух мостов через реку Томь в Кемерово перекрыли, что, как считают некоторые жители, могло привести к страшному ДТП с трамваями. Об этом сибиряки рассказали в беседе с «Газетой.ру» .

25 мая один из мостов через реку Томь, разделяющей город надвое, был перекрыт для ремонта. Это привело к транспортной загрузке другой переправы. Жители Кемерово в беседе с журналистами отметили, что трамваи оказались перегружены пассажирами. При этом на пути был склон. Трамвай на фоне этого развил большую скорость.

Движение трамвая вкупе с переполненностью людьми привела к тому, что на повороте вылетели двери, а вместе с ними и несколько пассажиров. Они упали прямо на дорогу под колеса машин, которые успели затормозить. Тем не менее спасти одного человека не удалось.

Жители столицы Кузбасса отметили, что происшествия можно было бы избежать. Властям было достаточно обеспечить дополнительную переправу через Томь, а только потом перекрывать один из ключевых мостов. Ремонт мог быть проведен поэтапно. Указали сибиряки и на объездную дорогу вокруг города, которая также предполагает открытие еще одного моста.

Напомним, что в результате ДТП с трамваями в Кемерово пострадали свыше ста человека. Некоторые предположили, что причиной стали отказавшие тормоза или какая-то другая неисправность. Однако эту версию опровергают в КЭТК.