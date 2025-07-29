Девушка выбросила 6 млн руб. наследства в мусорку в Амурской области

В Амурской области произошел курьезный случай: девушка, унаследовав крупную сумму, 6 млн руб., по ошибке отправила ее на помойку. Соседи, обнаружив наличные в мусорном контейнере, не смогли устоять перед соблазном и пустились во все тяжкие, отметив находку покупкой нового жилья, сообщил телеграм-канал Baza.

В начале июля жительница Завитинска, Наталья, потеряла отца. После похорон она занялась уборкой в его доме, выбрасывая старые вещи. Отец Натальи мечтал перебраться в Подмосковье, чтобы быть ближе к дочери, и накопил для этого 6 млн руб. Наталья пыталась найти эти деньги, но безуспешно.

В маленьком Завитинске новость о том, что соседи Натальи, Наталья Б. и Эдуард К., нашли крупную сумму денег, распространилась мгновенно. Наталья решила поговорить с ними, но те отрицали свою причастность к находке. Тогда девушка обратилась в полицию.

Расследование подтвердило, что соседи действительно нашли пропавшие миллионы в упаковках из-под муки на свалке. Наталья Б. призналась, что часть денег потратила на алкоголь и развлечения, а остальное, по ее словам, украли. Однако выяснилось, что женщина успела приобрести новый дом.

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