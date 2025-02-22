Девушкам, которых избили и унизили на автомойке на Урале, обещали оказать помощь

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил журналистам «Газеты.Ru» , что готов оказать помощь девушкам, пострадавшим от рук садистов в Каменск-Уральском.

По словам Морокова, история про унижения и избиения на автомойке доведена до комиссии по делам несовершеннолетних. Со своей стороны омбудсмен отметил, что ждет обращения родителей девочек или их самих, чтобы оказать необходимую помощь.

«Историю знаем. Работаем с комиссией по делам несовершеннолетних. Если родители или сами девочки обратятся — окажем помощь», — сказал Мороков.

Напомним, компания из пяти человек, включая несовершеннолетних, жестоко поиздевались над девушками на автомойке в Каменск-Уральском. Произошедшее записали на видео. На нем парни заставили раздеться заложниц, а затем избили их и облили пеной для бритья. Родители пострадавших обратились в полицию.

Ранее стало известно, что садистов задержали и доставили в ИВС.