На Урале задержали молодых садистов за жестокие пытки девушек

По данным канала RT , в Свердловской области задержали троих молодых людей, которые жестоко поиздевались над девушками на территории автомойки.

Из троих в компании за издевательствами над девушками были замечены двое несовершеннолетних. Каналу сообщили, что всех мучителей задержали правоохранители: молодых людей увезли в изолятор временного содержания. Их действиям также дадут оценку. Делом занимается региональная прокуратура.

Напомним, 2 января в Каменске-Уральском одна из девушек во время празднования дня рождения отказала молодому человеку, который добивался ее расположения. Днем позже обиженный отказом парень собрал компанию, силой вывез девушку и ее подруг на автомойку. Там они заставили заложниц раздеться, стоять на коленях и терпеть побои. Также они облили девушек пеной. Все издевательства сняли на камеру.

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