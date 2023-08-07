Девушке с муковисцидозом помогли стать мамой в Подмосковье

Двадцатисемилетней девушке с трансплантированными легкими помогли стать мамой в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Выяснилось, что в связи со значительным ухудшением состояния в начале 2021 года в НМИЦ ТИО им. Шумакова пациентке была проведена двухсторонняя трансплантация легких. А в 2022 году у пациентки наступила беременность, которая протекала сложно.

Отмечается, что беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ в связи с приступами одышки, повышением уровня глюкозы в крови и тахикардией. Во втором триместре ей была подобрана инсулинотерапия, учитывая наличие муковисцидозного сахарного диабета. А с начала третьего триместра по поводу угрозы преждевременных родов проводилась терапия, направленная на пролонгирование беременности.

Так, на сроке 37-38 недель ей было произведено плановое кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый мальчик весом 2820 г и ростом 48 см. В настоящее время маленький пациент находится на долечивании в Московском областном перинатальном центре и в скором времени будет выписан. По данным обследования, ребенок полностью здоров.

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