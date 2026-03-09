Девушки в костюмах и споры за клиента: россиянин рассказал о скрытой жизни тайских баров

Российский путешественник, побывавший в тайской Паттайе, поделился в своем блоге на платформе «Дзен» наблюдениями за местной барной культурой. По его словам, в центральной части курорта заведения используют нестандартные приемы, чтобы заманить гостей.

Турист обратил внимание, что сотрудницы многих баров работают в ярких тематических костюмах. Девушки переодеваются в медсестер, морячек или чирлидерш — такой образ, по задумке владельцев, должен привлекать взгляды прохожих и создавать праздничную атмосферу.

Он пояснил, что обязанности официанток не ограничиваются подачей напитков. Их задача — активно зазывать посетителей: они могут подходить к людям на улице, заводить беседу и буквально уговаривать зайти внутрь. Из-за высокой конкуренции между барами борьба за каждого клиента становится довольно жесткой. Блогер заметил, что иногда между девушками из разных заведений даже возникают споры из-за потенциальных гостей.

Кроме того, путешественник упомянул, что в некоторых случаях клиенты могут обсуждать с персоналом услуги, выходящие за рамки стандартного ресторанного обслуживания.

