Дезертир, разыскиваемый после стрельбы в белгородской воинской части, задолжал приставам

В базе ФССП нашли десять исполнительных листов на имя Алексея Журавлева, белгородского дезертира, которого ищут после стрельбы в воинской части. Как пишет RT , мужчина задолжал более 250 тысяч рублей судебным приставам.

В результате стрельбы в воинской части сбежал 29-летний Алексей Журавлев. Был объявлен план «Перехват». Беглеца обвиняют в дезертирстве и о покушении на убийство. Оказалось, что в общей сложности служащий задолжал приставам 260 000 рублей.

Выяснилось, что с января по август прошлого года он также хотел влезть долги, взяв микрозаймы. Сначала он делал запрос на 30 тысяч рублей, затем пытался взять по 4,5 и 5 тысяч. Во всех случаях ему отказали.

Изначально мужчина сбежал из воинской части из-за бытового конфликта. После стрельбы в белгородской части есть раненые, но подробностей о ситуации пока мало.

Ранее сообщалось, что шесть человек предстанут перед судом за стрельбу на свадьбе в Пушкино.