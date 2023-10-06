Дежурства и рейды по ПДД пройдут в Московской области в выходные

В эти выходные в Московской области вновь пройдут рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения, сообщили в областном Минтрансе.

Сотрудники администраций округов и волонтеры проведут их в более чем в 300 местах притяжения жителей. В рамках этой работы гражданам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Госавтоинспекция региона, в свою очередь, продолжит проводить свои проверки и рейды на соблюдение ПДД на территории региона.

«Напоминаем о важности соблюдения ПДД, особенно в период смены сезонов — во время осадков и в условиях плохой видимости», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.