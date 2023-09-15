Дежурства и рейды по ПДД проведут в Московской области в эти выходные

В эти выходные более чем в 350 местах притяжения и отдыха жителей Подмосковья пройдут рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве пояснили, что в рамках этой деятельности сотрудники администраций округов и волонтеры разъясняют правила и необходимость соблюдения ПДД, а также помогают пресекать нарушения. Помимо этого, сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут свои проверки на соблюдение ПДД. Отметим, что сообщить о случае нетрезвого вождения можно по «телефону доверия» ГУ МВД России по региону: 8-495-692-70-66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».