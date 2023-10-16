Дежурства по повышению безопасности дорожного движения прошли в Московской области в выходные

В ведомстве уточнили, что мероприятия прошли почти в 500 местах притяжения участников дорожного движения, том числе, возле СНТ, пешеходных переходов, зон отдыха и площадок для отстоя грузового транспорта. Порядка 600 человек рассказывали участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, в Подмосковье прошли рейды и профилактические мероприятия по соблюдению ПДД Госавтоинспекции региона: «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.