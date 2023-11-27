Дежурства по повышению безопасности на дорогах провели для жителей Подмосковья в выходные
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Дежурства по повышению безопасности на дорогах в минувшие выходные прошли почти в 500 местах притяжения жителей Московской области, сообщили в областном Минтрансе. Их проводили сотрудники администраций всех городских округов, а также волонтеры.
«Обращали внимание на соблюдение правил и разъясняли ПДД в 84 СНТ, на 160 пешеходных переходах и 20 площадках для отстоя грузового транспорта и в 220 зонах отдыха — парках, площадях и других мест», — говорится в сообщении.
В 43 муниципалитетах представители подмосковной Госавтоинспекции также провели другие профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения. Среди них — рейды «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Такси» и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.