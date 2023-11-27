Дежурства по повышению безопасности на дорогах провели для жителей Подмосковья в выходные

«Обращали внимание на соблюдение правил и разъясняли ПДД в 84 СНТ, на 160 пешеходных переходах и 20 площадках для отстоя грузового транспорта и в 220 зонах отдыха — парках, площадях и других мест», — говорится в сообщении.