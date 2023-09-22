Дежурства по соблюдению ПДД вновь пройдут в местах притяжения жителей Московской области

В предстоящие выходные сотрудники городских администраций и волонтеры будут напоминать жителям о соблюдении ПДД более чем в 300 местах притяжения граждан. В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции региона также продолжают работу по предотвращению детского травматизма на мототехнике и другие мероприятия по соблюдению ПДД. В министерстве призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».