Дезинфектор обнаружил массовое скопление тараканов в одном из самарских общежитий

В Самаре дезинфектор зафиксировал массовое скопление тараканов в помещении общежития. Обработка проведена по требованию соседей, которые регулярно сталкивались с насекомыми. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на MK.RU.

Специалист отметил неприемлемые санитарные условия в обследованном помещении. Проживающий в комнате молодой человек не обращал внимания на наличие насекомых.

Параллельно в городе Семилуки Воронежской области сохраняется проблема с вывозом твердых коммунальных отходов. На улице Транспортной в течение месяца отсутствуют мусорные контейнеры.

Образовалась несанкционированная свалка, отходы распространяются по прилегающей территории. В жилых помещениях зафиксировано появление тараканов.

Жители указывают на отсутствие реакции местной администрации на многократные обращения о решении проблемы с мусором.

