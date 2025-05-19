DFM Dance Party собрала главных звезд танцевальной сцены

В клубе VK Gipsy 16 мая прошла масштабная вечеринка DFM Dance Party, подтвердив статус одного из главных танцевальных событий весны. Об этом сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

Радиостанция DFM вновь объединила на одной сцене топовых диджеев и исполнителей, устроив грандиозный Non-stop dance-marathon. Сообщается, что зал был забит до отказа.

Открыл вечер DFM Pre-party Mix — специальный сет с эксклюзивными миксами от резидентов радио. Затем эстафету подхватили ДжаЯмми, Pago, Татьяна Куртукова, Corto x Slim, PavLova, 5УТРА, Джени Долл, DJ Safiter, Зомб, Twins Project DJ’s, Ханна, DJ Nejtrino, Filatov & Karas, Misha Mentos, Джаро & Ханза.

Гости вечеринки отметили мощный драйв и подбор музыки на DFM Dance Party.

Ранее сообщалось, что в студии Курска оправдались за танец на пилонах под песню «Катюша».