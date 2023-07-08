Диабет и ожирение: какие проблемы со здоровьем повышают риск образования камней в желчном пузыре

Камни в желчном пузыре могут не проявлять себя долгое время. Но если они застрянут в протоке, то доставят сильнейший дискомфорт. Полностью защитить себя от патологии невозможно, однако можно значительно снизить риски образования камней.

Как отметила эксперт, размеры желчных камней бывают разными: от песчинки до шарика для пинг-понга. Желчнокаменной болезнью чаще всего страдают женщины, а не мужчины.

«Если до формирования камней симптомы выражены слабо, то при желчной колике сильная боль может возникнуть в подложечной области и правом подреберье, под правой лопаткой, в межлопаточном пространстве, в правом плече и шее. Болезненность может начать ощущаться через 1–1,5 часа после приема жирной или жареной пищи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Максим Гусенцов.

Приступы колик могут длиться от двух минут до нескольких часов, а если боль продолжается более шести часов, то немедленно нужно вызвать скорую медицинскую помощь, так как есть риск развития воспаления желчного пузыря. Также желчнокаменная болезнь может не беспокоить человека. В таких случаях обычно ее не лечат, но при этом врач регулярно должен контролировать состояние.

Эксперт уточнил, что сахарный диабет второго типа, ожирение, метаболический синдром являются факторами риска образования камней в желчном пузыре, с которыми следует работать для профилактики этой болезни.

«Для этого необходимо поддерживать здоровый вес и следить за балансом в питании. В частности, рекомендуется в свой рацион добавить больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты и овощи, зелень и злаки. При этом стоит ограничить употребление жареного, копченого, острого, выпечки и сладкого», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему из-за проблем с кишечником может болеть голова.