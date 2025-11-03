Диабетическое лекарство «Оземпик» помогает худеть, но бьет по важному органу
Runews24: препарат «Оземпик» может повышать риск болезни Аль
Препарат «Оземпик», разработанный для лечения сахарного диабета, также используется для снижения веса. Однако исследования показали, что при приеме без контроля врача действующее вещество семаглутид может оказывать влияние на бета-амилоидные пептиды и повышать риск болезни Альцгеймера, сообщает Runews24.
Министерство образования и науки РФ сообщило, что у пациентов с диабетом, принимающих «Оземпик», риск развития болезни Альцгеймера возрастает на 65%. Это связано с нарушением метаболизма глюкозы в головном мозге.
Кроме того, противодиабетические препараты могут изменять функциональную активность амилоидных пептидов и тау-белков, которые участвуют в патогенезе болезни Альцгеймера. В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра стратегии лечения диабета у пациентов с когнитивными нарушениями и внимательного контроля за применением семаглутида.
