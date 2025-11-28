Диагностика без затрат: диспансеризация спасла жизнь жительнице Химок
Фото: [Приемное отделение Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф]
Бесплатную диспансеризацию могут пройти все совершеннолетние жители Московской области, имеющие полис ОМС и паспорт, в поликлинике по месту прикрепления. И, как напоминают врачи, это критически нужный чекап организма. Важность регулярной диспансеризации подтверждает реальная история жительницы Химок Елены. Как она рассказала изданию REGIONS, именно обследование помогло выявить серьезный недуг.
Как рассказала химчанка, на протяжении пяти лет после перенесенного ковида в 2020 году ее мучил постоянный кашель. Особого значения она не придала, так как думала, такие последствия есть у всех после коронавируса. Однако, пройдя диспансеризацию, Елена сделала флюорографию, которая показала необходимость дополнительного обследования. Компьютерная томография выявила доброкачественную опухоль в легких. После успешной операции по полису ОМС пациентка теперь проходит восстановление.
«Сказали, что очень вовремя обнаружили, потому что опухоль могла со временем разрастись и испортить жизнь. Кстати, она оказалась доброкачественной, после чего я выдохнула. Но если бы не диспансеризация, страшно представить, что могло бы быть… Такие опухоли могут перерасти в злокачественные, и тогда лечение могло бы быть совсем другим», — отметила женщина.
Напомним, что медицинское обследование позволяет либо убедиться в отсутствии проблем со здоровьем, либо выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Для разных возрастных групп установлена разная периодичность прохождения: граждане от 18 до 39 лет имеют право на обследование раз в три года, а для лиц старше 40 лет диспансеризация стала ежегодной.
В 2025 году право на бесплатный check-up здоровья получат те, чей год рождения попадает в список: 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007. Уже известен и график на следующий год: в 2026 году обследование пройдут рожденные в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Записаться на процедуру можно несколькими способами: по единому телефону 122, через чат-бота в Telegram или с помощью электронной регистратуры на региональном портале Госуслуг.
Процесс диспансеризации начинается с заполнения детальной анкеты о самочувствии, жалобах и образе жизни. Терапевт изучает опросник, проводит осмотр и формирует для пациента индивидуальный маршрутный лист. На первом этапе выполняются базовые исследования: измерение артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, расчет индекса массы тела. Стандартная программа также включает электрокардиографию, флюорографию, онкоскрининг, а для женщин старше 40 лет — маммографию. При выявлении отклонений назначается второй, углубленный этап с дополнительными обследованиями и консультациями узких специалистов.
По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, с начала 2025 года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 4,6 миллиона человек. Этот профилактический механизм продолжает доказывать свою эффективность в раннем выявлении серьезных хронических заболеваний, включая онкологические патологии, когда пациент еще не испытывает тревожных симптомов.
