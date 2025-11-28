Диагностика без затрат: диспансеризация спасла жизнь жительнице Химок

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все совершеннолетние жители Московской области, имеющие полис ОМС и паспорт, в поликлинике по месту прикрепления. И, как напоминают врачи, это критически нужный чекап организма. Важность регулярной диспансеризации подтверждает реальная история жительницы Химок Елены. Как она рассказала изданию REGIONS , именно обследование помогло выявить серьезный недуг.

Как рассказала химчанка, на протяжении пяти лет после перенесенного ковида в 2020 году ее мучил постоянный кашель. Особого значения она не придала, так как думала, такие последствия есть у всех после коронавируса. Однако, пройдя диспансеризацию, Елена сделала флюорографию, которая показала необходимость дополнительного обследования. Компьютерная томография выявила доброкачественную опухоль в легких. После успешной операции по полису ОМС пациентка теперь проходит восстановление.

«Сказали, что очень вовремя обнаружили, потому что опухоль могла со временем разрастись и испортить жизнь. Кстати, она оказалась доброкачественной, после чего я выдохнула. Но если бы не диспансеризация, страшно представить, что могло бы быть… Такие опухоли могут перерасти в злокачественные, и тогда лечение могло бы быть совсем другим», — отметила женщина.

Напомним, что медицинское обследование позволяет либо убедиться в отсутствии проблем со здоровьем, либо выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Для разных возрастных групп установлена разная периодичность прохождения: граждане от 18 до 39 лет имеют право на обследование раз в три года, а для лиц старше 40 лет диспансеризация стала ежегодной.

В 2025 году право на бесплатный check-up здоровья получат те, чей год рождения попадает в список: 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007. Уже известен и график на следующий год: в 2026 году обследование пройдут рожденные в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Записаться на процедуру можно несколькими способами: по единому телефону 122, через чат-бота в Telegram или с помощью электронной регистратуры на региональном портале Госуслуг.

Процесс диспансеризации начинается с заполнения детальной анкеты о самочувствии, жалобах и образе жизни. Терапевт изучает опросник, проводит осмотр и формирует для пациента индивидуальный маршрутный лист. На первом этапе выполняются базовые исследования: измерение артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, расчет индекса массы тела. Стандартная программа также включает электрокардиографию, флюорографию, онкоскрининг, а для женщин старше 40 лет — маммографию. При выявлении отклонений назначается второй, углубленный этап с дополнительными обследованиями и консультациями узких специалистов.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, с начала 2025 года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 4,6 миллиона человек. Этот профилактический механизм продолжает доказывать свою эффективность в раннем выявлении серьезных хронических заболеваний, включая онкологические патологии, когда пациент еще не испытывает тревожных симптомов.

Ранее сообщалось, что врачи Орехово-Зуево спасли пациентку с мигрирующим желчным камнем.