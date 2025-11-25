«Диагностика по глазам и лечение всех болезней»: лжецелитель калечил пациентов в Алтайском крае

В Алтайском крае правоозранители пресекли деятельность опасного мошенника, выдававшего себя за медицинского специалиста. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщила «Лента.ру».

Суд отправил под арест владельца сети центров восточной медицины, известного под именем Ихтиерали О. Мужчина позиционировал себя как «доктор восточной медицины» и профессиональный целитель, гарантировавший проведение диагностики заболеваний через осмотр глаз и лечение любых патологий независимо от их сложности.

Мошенник активно использовал современные маркетинговые инструменты, размещая агрессивную рекламу своих услуг в популярных социальных сетях. Так, одна из жительниц Алтайского края, поверившая обещаниям лжецелителя, прошла сеанс иглоукалывания в его центре.

После проведенной процедуры у женщины развились серьезные осложнения — на спине образовались инфицированные раны, потребовавшие длительного лечения у квалифицированных врачей. Позже пострадавшая написала на лжецелителя заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что доктора-самозванца из Магаса приговорили к трем годам тюрьмы за лечение зубов на дому.