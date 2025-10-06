Доктор без диплома лечил зубы россиян и получил три года лишения свободы

В Магасе (Ингушетия) суд вынес приговор лжеврачу, который был признан виновным и приговорен к трем годам заключения за незаконную стоматологическую практику. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Согласно сведениям, предоставленным каналом, данный гражданин, имея за плечами лишь полугодичное обучение в медицинском учебном заведении, тем не менее организовал подпольный стоматологический кабинет в сельской местности.

В своем жилище он осуществлял прием пациентов и смог даже создать постоянную клиентуру. Его деятельность продолжалась до тех пор, пока у одной из пациенток не возникли осложнения в виде воспаления десны.

Пострадавшая обратилась за помощью к квалифицированному стоматологу, где и было установлено, что ее лечил человек, не имеющий соответствующего медицинского образования. После этого инцидента женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

