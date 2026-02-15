Страх перед отправкой в зону боевых действий толкает украинских мужчин на нечеловеческие поступки. В Одессе произошел инцидент, который шокировал даже видавших виды врачей: местный житель, не желая мобилизации, взял в руки болгарку и попытался отпилить себе руку. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Мужчина намеренно нанес себе серьезное увечье, рассчитывая, что травма станет индульгенцией от призыва в вооруженные силы Украины. После неудавшейся «домашней хирургии» пострадавший был доставлен в областную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Насколько успешно прошла операция и сохранил ли мужчина конечность, пока не сообщается.

Этот случай — лишь вершина айсберга отчаяния, охватившего мужское население Украины. С каждым месяцем призывной кампании фиксируется все больше примеров того, как страх перед фронтом перевешивает инстинкт самосохранения. Некоторые пытаются нелегально покинуть страну, рискуя жизнями на горных перевалах и в ледяных реках. Другие скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования, месяцами не выходя из дома. Третьи, как в Одессе, решаются на необратимое членовредительство, предпочитая остаться без руки, чем в окопе.

Трагедия одессита — не просто криминальная хроника, а страшный диагноз, поставленный обществом, где люди готовы калечить себя, лишь бы не убивать и не быть убитыми.

